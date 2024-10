Calciatore condannato per violenza sessuale: i tifosi lo difendono

Polemiche a Padova per la difesa dei tifosi e per l’atteggiamento tenuto dalla squadra che ha deciso di mandare in campo ieri il calciatore Michael Liguori, 25 anni, originario di Alba Adriatica (Teramo), condannato, insieme ad un amico coetaneo, a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale dal Tribunale di Teramo.

Ai vari interventi di esponenti politici nei giorni scorsi, si è aggiunto oggi quello della consigliera regionale de Il Veneto che Vogliamo Elena Ostanel secondo la quale è stata "un’occasione persa dal Calcio Padova di mandare un forte messaggio contro la violenza sulle donne: sbagliato scegliere il silenzio" «Quello del calcio - ha aggiunto - è un mondo che conosco perché ho avuto modo di frequentarlo parecchi anni fa da ex arbitra di calcio maschile. Credo che non basti scendere in campo una volta all’anno con il segno rosso sul volto se poi non si agisce dall’interno per cambiarne il volto, ancora troppo maschilista.