Giornalismo in lutto, muore a 78 anni Guido Bolaffi

È morto a Roma il sociologo e giornalista Guido Bolaffi. Nato nel 1946, Bolaffi è stato capo di gabinetto del Ministero per la Solidarietà Sociale, presiedendo il gruppo interministeriale che elaborò la legge Turco-Napolitano nel 1998 e il comitato per i minori stranieri non accompagnati. Nel 2001 fu nominato dal ministro Roberto Maroni capo dipartimento del Ministero delle Politiche Sociali e, ad interim, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Dal 2009 fu consulente del comitato parlamentare Schengen e, dal febbraio 2010, del comitato per l'Islam italiano presso il Ministero dell'Interno. Editorialista per La Repubblica, il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore, ha condotto diverse trasmissioni radiofoniche per la RAI, tra cui Cittadino straniero nel 2004, Radio3 Mondo nel 2005 e Prima pagina dal 2006 al 2008. Autore di numerosi libri, Bolaffi si è occupato in particolare del tema dell'immigrazione.