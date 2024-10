Cuneo, impedisce all'alunno di andare in bagno e gli dà un morso al braccio, prof a processo

Un insegnante è a processo a Cuneo con l'accusa di lesioni aggravate per aver bloccato e morso sul braccio un allievo che voleva andare in bagno, sbarrandogli il passo davanti alla porta dell'aula. L'accusa è stata confermata in tribunale da un ragazzo dell'Itis "Arimondi-Eula". I fatti, avvenuti nel febbraio 2023 a Racconigi, riguardano un giovane che frequentava il terzo anno e che, all'epoca, non era ancora maggiorenne. Il ragazzo ha dichiarato che doveva davvero andare in bagno e che non era la prima volta che l'insegnante gli negava il permesso, da qui il tentativo di uscire, prima di essere bloccato e morso. La denuncia è stata presentata dal dirigente scolastico, anche se i genitori del ragazzo non hanno sporto querela. Un compagno di classe ha fornito un video della lite ripreso col cellulare e ha confermato la versione del giovane. In tribunale, insieme all'insegnante accusato, erano presenti anche i genitori dell'adolescente. Un tecnico dell'istituto, presente in classe, ha dichiarato di non aver visto il morso, ma di aver udito l'esclamazione di dolore dell'allievo e notato un segno simile a un livido sul braccio destro del ragazzo. Oltre al processo, l'insegnante è stato destituito dall'incarico.