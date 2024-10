L'omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, il killer: "Volevo prendergli tutto per rivenderlo"

«Quando ho visto il ragazzo volevo prendergli tutto nel senso soldi, cellulare, cose che potevo rivendere. Anche le cuffie le ho prese per rivenderle, ma non so quanto ci avrei fatto. Tutto quello che avrei avuto lo avrei venduto. Non mi sono accorto che il coltello fosse sporco di sangue. L’ho buttato perché mi è venuto d’istinto». E’ un passaggio dell’interrogatorio reso al gip Domenico Santoro, da Daniele Rezza, il 19enne per cui è stato convalidato il fermo e disposto il carcere, per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì.

«Ho buttato le cuffie dove c'è l’Area 51 in via Lombardia in una pattumiera pubblica di colore verde». E’ Maurizio Rezza, il padre di Daniele, che spiega agli inquirenti di avere gettato via l’oggetto «del valore di 14 euro» che sarebbe stato 'causà dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua.

L’uomo, sentito il 12 ottobre, riferisce ai carabinieri anche che il figlio gli disse che «forse aveva tirato una pugnalata a un ragazzo, poi si è messo a ridere». Sentito come testimone ma avvisato della possibilità di non rispondere in quanto congiunto della persona fermata, dà la sua versione su cosa accadde la sera del delitto confessato dal figlio.