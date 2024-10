Terrore in piazza a Palermo, studentessa 15enne ingerisce psicofarmaci e sviene: salvata dagli agenti

Una ragazza di 15 anni, studentessa di liceo, è stata soccorsa oggi a Palermo, in piazza Castelnuovo, dopo aver tentato il suicidio ingerendo psicofarmaci. La giovane, che si è accasciata in strada, è stata notata dagli agenti del XI reparto mobile in servizio nel centro, che hanno intuito la gravità della situazione. Nella sua borsa sono stati trovati diversi blister di medicinali. Il tentativo di suicidio è avvenuto davanti a numerosi testimoni. Gli agenti sono riusciti a identificare la ragazza risalendo alla scuola frequentata e contattando i genitori. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, la giovane ha vomitato il mix di farmaci ingeriti. I sanitari del 118 l'hanno stabilizzata e portata in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe stata vittima di stalking. Ieri, sempre a Palermo, un'altra liceale si è lanciata dal secondo piano della sua abitazione, con il bullismo scolastico tra le possibili cause del gesto.