Tre giovanissimi tifosi del Foggia morti in un incidente stradale: avevano 13, 17 e 21 anni. Sono 7 i feriti, 2 in rianimazione

Sono 7 i feriti, tutti ricoverati all’ospedale «San Carlo» di Potenza, a seguito dell’incidente avvenuto ieri sera sulla strada statale Potenza Melfi in cui hanno perso la vita tre giovani tifosi del Foggia: Gaetano Gentile 21 anni, Samuele Del Grande 13 anni e Michele Biccari 17 anni.

Tutti e tre, avevano seguito allo stadio «Viviani» la partita di calcio di serie C, e si trovavano a bordo di un’auto che si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. Dei sette feriti, due, i più gravi, sono ricoverati in terapia intensiva, uno in chirurgia toracica, due in pediatria e due in medicina d’urgenza. Sono in corso indagini da parte della Procura di Potenza per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente nel quale sono rimaste coinvolte oltre alle due auto, anche un autobus.

«In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie». E’ il messaggio della società del Calcio Foggia 1920 a poche ore dall’incidente avvenuto sulla strada statale Potenza-Melfi nel quale hanno perso la vita tre giovani tifosi pugliesi di 13, 17 e 21 anni. L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente: un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano.

La sindaca di Foggia: morti che addolorano tutti

- «Ho appena appreso del terribile incidente stradale avvenuto a Potenza, una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città tutta si stringe attorno ai familiari e amici delle vittime». Così la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, commenta l’incidente avvenuto ieri sera sulla strada statale Potenza Melfi in cui hanno perso la vita tre giovani tifosi del Foggia, che avevano assistito nel capoluogo lucano ad una gara (finita 1-1) valida per la nona giornata del girone C della serie C di calcio. E’ arrivato anche il messaggio della società potentina: «Il Potenza Calcio esprime il più sentito cordoglio alla comunità foggiana».