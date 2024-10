Cos'è la Sogei, il “cervellone” che ha in mano tutti i dati degli italiani

La Sogei, società interamente controllata dal Ministero dell’Economia, si trova al centro dell'attenzione dopo l’arresto in flagranza di reato del direttore generale Paolino Iorio da parte della Guardia di Finanza. Nonostante l'arresto, la Società non risulta indagata. Sogei svolge un ruolo cruciale nella gestione dei dati fiscali e nella modernizzazione della Pubblica Amministrazione, occupandosi di tutto, dalla fatturazione elettronica al fascicolo sanitario. Fondata come Società Generale d’Informatica S.p.A., fornisce servizi di consulenza informatica al Ministero dell’Economia e alle Agenzie fiscali attraverso contratti pluriennali.

Leggi anche Manager Sogei arrestato mentre intasca una mazzetta da 15 mila euro: tra gli indagati anche il referente di Elon Musk in Italia

Cosa è la Sogei

Sogei ha un ampio raggio d'azione: gestisce i codici fiscali, le partite IVA, l'anagrafe tributaria e il sistema informativo della contabilità pubblica per la Ragioneria generale dello Stato. È anche responsabile del sistema informativo del debito pubblico e del gioco pubblico per conto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, monitora la spesa pubblica, sviluppa software per le Agenzie fiscali e produce la tessera sanitaria. Durante la pandemia, ha realizzato la piattaforma per il Green Pass.