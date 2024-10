Droga: abbattuto fortino del crack allo Sperone di Palermo, 18 arresti

Le telecamere sistemate lungo questa porzione della periferia del capoluogo, fra le più grosse piazze dello spaccio della regione, hanno immortalato in presa diretta numerose vendite di crack anche ad acquirenti provenienti da Comuni del Palermitano e da altre province.

E’ emersa una precisa ripartizione dei compiti, turni di lavoro - 8/18 e 18/02 - l’utilizzo dello stesso luogo di spaccio, delle prassi definite, la suddivisione dei guadagni e la gestione di una cassa comune. Si stima che dal 2020 al 2022 l’associazione abbia realizzato profitti pari a 50 mila euro al mese. L’organizzazione si basava sulla collaborazione di due gruppi familiari che agivano in pieno accordo, ristabilendo una 'pax' anche dopo alcune incomprensioni che avevano provocato una fase di tensione, sfociata nel pestaggio di un esponente di una delle due famiglie.

Nei pressi di uno dei box condominiali, considerato centro di spaccio e luogo di transito giornaliero per decine di automobilisti-acquirenti in una sorta di 'take away' del crack, i complici avevano anche approntato una rivendita illecita di bibite, attività collaterale e diversivo che avrebbe potuto giustificare la presenza di tanti clienti in realtà giunti in quella parte di Sperone non per bibite ma per droga. Nel corso dell’operazione durata circa due anni, la polizia ha effettuato numerosi arresti e sequestri di crack.