Processo "Miramare bis" a Reggio Calabria, assolto il sindaco Falcomatà dall'accusa di abuso d'ufficio

Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale (Pres. Me, a latere Costantino e Cerfeda) ha assolto il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà dall’accusa di abuso di ufficio in relazione alla mancata costituzione di parte civile nel processo “Miramare”. Il Tribunale, dopo le prime udienze nelle quali si erano registrate reiterate richieste di assoluzione per evidente insussistenza del fatto, ha preso atto delle recenti novità legislative che hanno portato all’abrogazione del reato di abuso di ufficio e ha invitato le parti a concludere. L’Ufficio di Procura, rappresentato dal dott. Stefano Musolino si è rimesso alla valutazione dei giudici, mentre la Difesa, nella persona dell’avv. Marco Panella, ha chiesto l’emissione di una sentenza di assoluzione. I giudici hanno così’ emesso sentenza di assoluzione del Sindaco con la formula “perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato”, riservando in 90 giorni il termine per le motivazioni. Si chiude così, con due assoluzioni per il primo cittadino, la pagina giudiziaria relativa all’affidamento dei locali dell’hotel Miramare.