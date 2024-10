Scoperto "Lupin dei gioielli": aveva in banca oro e preziosi per oltre 1 milione di euro

Custodiva in una cassetta di sicurezza in banca centinaia di oggetti in oro, pietre preziose e orologi di marche prestigiose, per un valore stimato in circa un milione di euro. Un uomo di 58 anni, peruviano, è stato denunciato per ricettazione dalla polizia di Milano perché alcuni gioielli, in attesa di completare gli accertamenti, risultano essere stati rubati negli anni precedenti.

All’uomo gli investigatori della Squadra mobile milanese sono arrivati dopo avere notato il 5 ottobre il 58enne durante un controllo in via Litta Modigliani che aveva ceduto dei preziosi a un cittadino egiziano. Due giorni dopo l’uomo sudamericano è stato nuovamente scoperto mentre vendeva ad un altro cittadino egiziano circa 200 grammi di oggetti in oro in cambio di 5.000 euro.

Il 58enne è stato bloccato dagli agenti della seconda sezione della mobile e perquisito. Nell’auto gli sono stati trovati circa 10.000 euro in contanti e attrezzi per la valutazione e la lavorazione di oro e pietre preziose. Il resto invece era appunto tenuto al 'sicurò in banca. «Per facilitare l’individuazione dei beni sequestrati da parte delle vittime di tale reato - informa la questura - a partire dal 21 ottobre 2024, gli oggetti potranno essere visionati accedendo sul sito della Questura di Milano, nella sezione bacheca oggetti rinvenuti».