Tensione nella diocesi di Napoli, caccia ai "corvi" e lettere anonime. Nel mirino l'arcivescovo calabrese Domenico Battaglia

Inchiesta in cui è indagato per voto di scambio politico-mafioso monsignor Antonio Foderaro, nominato da Battaglia decano della Facoltà, ora autosospeso dall’incarico.

«E' solo la punta dell’iceberg del malessere - dice un anziano parroco all’AGI - di una gestione della Chiesa di Napoli delegata a uno dei vescovi ausiliari, che vede monsignor Battaglia spesso assente perchè in Calabria, dove ritorna frequentemente. Per farsi ricevere da lui occorrevano mesi. Dopo lo scandalo della Facoltà teologica ha cominciato finalmente a incontrarci, ma è tardi ed il rapporto è incrinato».

Proteste e dossier a Roma, comunque, non sono sempre anonimi. Il 23 settembre un folto gruppo di fedeli della Messa in latino della Diocesi di Napoli ha consegnato in Curia una petizione con 250 firme per protestare contro l’improvvisa soppressione, con un Decreto del 10 maggio, delle Messe in rito tridentino (già autorizzate peraltro dallo stesso arcivescovo e la concessione dell’esclusiva delle celebrazioni a un istituto religioso composto da sacerdoti stranieri. I cattolici tradizionalisti hanno chiamato in causa il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi a cui hanno indirizzato un dossier. «Si tratta di una decisione incomprensibile - dice all’AGI Antonio S., uno degli animatori delle celebrazioni in latino - che non ha uguali in nessuna Diocesi. Si sono vietate da un giorno all’altro Messe che venivano celebrate anche da 20 anni a Napoli, si impedisce a sacerdoti che l’Arcivescovo aveva autorizzato per iscritto di celebrare il rito antico, si attribuisce un assurdo monopolio. Altro che Chiesa inclusiva».