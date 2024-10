Il processo per abusi sessuali al calciatore Cretella: bufera sul Padova dove milita l'ex centrocampista del Messina

È ancora in corso, ed è alle battute finali, a Messina, il processo per presunti abusi sessuali a una minorenne a carico dei due calciatori Clemente Crisci, originario di Maddaloni in provincia di Caserta, che attualmente gioca nella squadra siciliana del Ragusa in Serie D, e il napoletano Carmine Cretella, oggi in forza al Padova in Serie C.

La vicenda, rilanciata oggi dalle agenzie, risale a quando entrambi militavano nell’Acr Messina per la stagione 2020/2021. E una notizia di agenzia, da Venezia, riprendendo un articolo pubblicato dal “Gazzettino”, l’ha collegata al caso dell’attaccante Michael Liguori, condannato in primo grado a Teramo, scrivendo che anche un altro giocatore in forza al Calcio Padova è stato coinvolto in un’indagine per una presunta violenza sessuale. Si tratta appunto del centrocampista Carmine Cretella, che è stato rinviato a giudizio per una vicenda risalente al 2020.