La figlia di Clint Eastwood accusata di violenze nei confronti del marito

Francesca Eastwood, figlia trentunenne della leggenda del cinema Clint e dell’attrice di 'Titanic' Frances Fisher, è stata arrestata con l’accusa di violenza domestica aggravata nei confronti del compagno. Il tenente Andrew Myer della polizia di Beverly Hills ha dichiarato al Los Angeles Times che i suoi uomini sono intervenuti sabato sera in risposta a una chiamata che segnalava un possibile episodio di violenza in un’area vicina alla caserma di North Rexford drive. «Sulla base delle dichiarazioni raccolte e delle ferite, gli agenti hanno messo in carcere Francesca Ruth Fisher Eastwood alle 23:13. La sua cauzione è stata fissata a 50.000 dollari», ha detto Myer. Il sito di gossip Tmz riporta che a chiamare il 911 sarebbe stato il compagno, l’attore Alexander Wraith. Dopo aver pagato la cauzione, Francesca è stata rilasciata e ha postato immagini dal set del suo nuovo film, 'Queen of the Ring', dove interpreta la campionessa di wrestling Mae Young. Una degli otto figli del 94enne Clint, ma unica nata dall’unione con Fisher, Francesca aveva già causato preoccupazioni ai genitori: nell’agosto del 2015 era stata arrestata per guida in stato di ebbrezza.