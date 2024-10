La tragedia sulla Palermo-Sciacca. Dopo l’incidente i fratellini ancora in coma farmacologico

Sono ancora in coma farmacologico due dei tre fratellini, di 6 e 8 anni, figli della coppia di tunisini Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, 44 anni, morta sabato nello scontro frontale sulla statale 624 Palermo-Sciacca, insieme al palermitano di 51 anni Riccardo Pardi.

Il più grande, che aveva una emorragia cerebrale, è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirugico. Il quadro clinico più preoccupante è il suo. Il fratellino di 6 anni ha subito invece un’operazione per ridurre la frattura femorale. Soltanto il più piccolo di 4 anni, estubato due giorni fa, potrebbe, nelle prossime ore, lasciare la Rianimazione dell’ospedale Di Cristina. Il padre, che da 15 anni viveva e lavorava a Ribera in un’azienda agricola, stava accompagnando il resto della famiglia al porto dove avrebbero raggiunto la Tunisia per prendere gli ultimi oggetti e completare il ricongiungimento.