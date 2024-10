Mbappé «indagato per violenza sessuale» secondo media svedesi. Lui smentisce: «É tutto falso»

"Ragionevolmente sospetto": questo il titolo del giallo svedese che vede coinvolto uno degli attaccanti più celebri del pianeta calcio, Kylian Mbappé. Per il quotidiano svedese Expressen, che stanotte ha lanciato la notizia-bomba, il calciatore appena trasferito dal Paris Saint-Germain al Real Madrid è indagato - con indizi non schiaccianti pur se «ragionevoli» - nel caso di stupro di una donna nel centro di Stoccolma. E in particolare nell’hotel in cui Mbappé alloggiava la settimana scorsa dopo aver saltato la convocazione in nazionale per la sfida di Nations League contro Israele, a Budapest.

A diffondere le prime informazioni era stato un altro giornale svedese, Aftonbladet, che ieri pomeriggio aveva reso nota l'apertura di un’inchiesta sui fatti avvenuti nel Bank Hotel, dove alloggiava il giocatore insieme ad un gruppo di alcune persone fra le quali l’ex compagno di squadra al PSG, Nordi Mukiele, quest’anno in prestito al Bayer Leverkusen, e la sua assistente personale. Non c'era il nome di Mbappé, che ha però attirato subito l’attenzione dei media di tutto il mondo per la coincidenza della sua presenza sul luogo dei presunti fatti denunciati da una donna. La quale sarebbe stata costretta anche a far ricorso a cure mediche dopo le violenze subite e prima di sporgere denuncia. Nessuna modifica, invece, nell’atteggiamento prudente della giustizia svedese, che - come ieri - conferma soltanto che è stata avviata un’inchiesta per «stupro», senza però sbilanciarsi sui nomi dei sospetti. Per Expressen, invece, l'attaccante è considerato dalla giustizia di Stoccolma come "ragionevolmente sospetto", il grado più debole di presunzione di colpevolezza nella legislazione svedese. Uno status più "leggero" rispetto al «probabilmente sospetto», che non comporta - per il momento - lo stato di fermo. Ma le indagini proseguono, ieri sera in particolare con una perquisizione della polizia nel "Bank Hotel» e il sequestro di diverso materiale destinato agli esperti della scientifica: un paio di pantaloni neri, una maglia anch’essa nera, un paio di mutande.