Uccide la moglie in casa nell'Alessandrino e poi chiama il 112

Un uomo di 61 anni ha accoltellato in casa la moglie, 53 anni, a Solero, in provincia di Alessandria. Ad avvertire il 112 dell’accaduto è stato il marito stesso intorno alle 6 di stamani. Inutili i soccorsi del personale sanitario, intervenuto con un mezzo avanzato: per la vittima non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le notizie sul drammatico episodio sono ancora molto frammentarie. Solerò è un piccolo centro di 1700 abitanti a ovest del capoluogo, lungo la statale per Asti, nella zona in cui sorgono due aree industriali. La coppia si era trasferita in paese da circa 1 anno.

Le indagini sul femminicidio sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Alessandria, coordinati dal magistrato Andrea Trucano.