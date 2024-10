Desiree Mariottini: mix letale di droga e abusi sessuali, la Cassazione rende definitive le condanne

In particolare diventano definitive le pene a 22 anni per Mamadou Gara , e a 26 anni per Alinno Chima . Era già definitive le condanne a 18 anni per Brian Minthe e all’ ergastolo per Yousef Salia .

La Cassazione ha reso definitive le ultime due condanne relative all’omicidio di Desiree Mariottini , la ragazza di 16 anni trovata morta il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato a Roma, nel quartiere San Lorenzo . Nel procedimento erano coinvolti quattro cittadini di origini africane. Contestati, a seconda delle posizione, omicidio , violenza sessuale , cessione di droga e morte come conseguenza di altro reato . I Supremi giudici hanno confermato quanto stabilito nel secondo processo di appello, nel maggio scorso.

La ragazzina, vittima anche di abusi, fu trovata senza vita in un immobile abbandonato nel quartiere San Lorenzo. Una fine tragica in cui fu determinate, secondo l’accusa portata avanti dalla Procura, il ruolo svolto dai quattro. In base all’impianto accusatorio, gli imputati non fecero sostanzialmente nulla, non mossero un dito per cercare di salvare la vita alla ragazza originaria della provincia di Latina.

Nelle motivazioni dell’appello bis i giudici parlarono di «volontarietà della azione criminosa» posta in essere ai danni di Desiree «dagli imputati Salia, Alinno e Minteh, i quali, a fronte della ormai gravissima condizione di debilitazione psico-fisica in cui versava la minore, che a quel punto già appariva in stato di incoscienza, non solo non prestavano il soccorso dovuto alla persona offesa, mostrando un’assoluta indifferenza verso la vita della giovane vittima, ma si opponevano fermamente e minacciavano chi suggeriva l'intervento di un’ambulanza che avrebbe impedito la morte della ragazza».