Garante dell'Infanzia, fondi a 29 comuni per sport per minori fragili: ci sono anche Simeri Crichi, Sersale e Tusa

L’Autorità garante per l’infanzia e l'adolescenza ha finanziato 29 comuni italiani sotto 15 mila abitanti per promuovere nel territorio di riferimento attività sportive destinate ai minorenni di età compresa tra 6 e 17 anni. Si tratta, complessivamente, di 580 mila euro suddivisi tra 22 comuni del Mezzogiorno, uno del Centro Italia e sei del Nord. L'obiettivo è favorire la partecipazione ad attività sportive di bambini e ragazzi con disabilità o appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio socioeconomico. Oggi l’avvio del progetto con un incontro tra l’Autorità garante Carla Garlatti e i rappresentanti dei comuni vincitori dell’avviso pubblico, a ognuno dei quali è stato assegnato un finanziamento di 20 mila euro.

L’elenco dei beneficiari: in provincia di Bergamo: Comun Nuovo, Trescore Balneario, Osio Sotto, Casirate d’Adda, Capriate San Gervasio. In provincia di Varese: Carnago. In quella di Roma: Civitella San Paolo. In provincia di Napoli: Lettere, Santa Maria la Carità, Pimonte, Casola di Napoli. In provincia di Salerno: Corbara, San Marzano sul Sarno, Bracigliano, Rocca Piemonte, Albanella. In quella di Catania: Licodia Eubea, Santa Venerina, Maletto, Riposto, Castel di Iudica, Militello in Val di Catania. In provincia di Enna: Catenanuova. In quella di Catanzaro: Simeri Crichi, Sersale. In provincia di Ragusa: Santa Croce Camerina. In quella di Palermo: Piana degli Albanesi. In provincia di Messina: Tusa. E infine in quella di Potenza: Nemoli.