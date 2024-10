Laura Frosecchi uccisa stamani nel suo negozio di alimentari, arrestato il nipote a Chiesanuova (Firenze)

I carabinieri hanno arrestato a Chiesanuova (Firenze) il nipote di Laura Frosecchi, 54 anni, la donna uccisa stamani nel negozio di alimentari di famiglia, dove lavorava. L’uomo, di giovane età, è stato preso in un edificio poco distante. Al passaggio della vettura dell’Arma, che lo conduceva in caserma a Firenze, gli abitanti di Chiesanuova hanno rivolto offese nei suoi confronti. «Sei un pezzo di m...», gli è stato detto.

I militari, dopo aver cinturato il paese di Chiesanuova, hanno trovato il nipote in un terreno, dove si era nascosto, nelle vicinanze della sua casa e non all’interno di questa come era apparso in un primo momento a chi assisteva, a distanza, alle operazioni. Lo hanno individuato dopo «una prolungata negoziazione», riferisce l’Arma, e «anche grazie all’intervento del negoziatore» dei carabinieri. L’intervento dei carabinieri è stato tale da «farlo desistere da ogni ulteriore iniziativa, anche autolesionistica».