Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini passa dai domiciliari al carcere

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha accolto l'appello della Procura di Parma, ordinando la custodia in carcere per Chiara Petrolini, la 21enne attualmente ai domiciliari, indagata per l'omicidio e la soppressione di due neonati i cui resti sono stati trovati sepolti nel giardino della sua abitazione a Traversetolo. La misura riguarda l'omicidio del 7 agosto 2024 e la soppressione dei cadaveri, inclusa quella del neonato nato il 12 maggio 2023. L'esecuzione della custodia in carcere è sospesa in attesa della decisione definitiva, dopo la pubblicazione dei motivi e un eventuale ricorso in Cassazione.