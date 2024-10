Studente morto suicida a Senigallia, Valditara: “Intercettare le fragilità giovanili”

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha contattato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella D'Amico, in seguito al suicidio di uno studente a Senigallia. L'episodio è attualmente sotto indagine da parte del Ministero, e il Ministro ha richiesto ulteriori approfondimenti, anche in considerazione delle dichiarazioni dei genitori del ragazzo quindicenne e delle testimonianze degli studenti e amici pubblicate dai media. Valditara ha sottolineato l'importanza della scuola come comunità educante, in cui il ruolo del docente va oltre la semplice trasmissione di conoscenze, promuovendo ascolto, rispetto reciproco, entusiasmo e serenità tra gli studenti. Ha inoltre ribadito la necessità di intercettare le fragilità giovanili, educare alla responsabilità individuale e intervenire con severità contro violenza, prepotenza e bullismo.