Tenta il furto di gratta e vinci, il 37enne Eros Di Ronza ucciso con 20 colpi di forbici a Milano

Hanno 30 e 49 anni i due cinesi arrestati per l’omicidio di Eros Di Ronza entrato in un bar per rubare e ucciso con trenta colpi di forbici nonostante cercasse di scappare. I due arrestati per omicidio sono famigliari della titolare del bar. Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano - così ricostruisce la Polizia - poco dopo le 5, sono intervenuti in viale Giovanni da Cermenate trovando, riverso a terra con diverse ferite da arma da taglio, il corpo di un cittadino italiano di 37 anni, deceduto. A dare l’allarme alle forze dell’ordine, è stato il 30enne poi arrestato.

Di Ronza, con un complice che i poliziotti stanno cercando, è arrivato in sella a uno scooter rubato nei giorni scorsi, e, dopo aver forzato la saracinesca di un bar, è entrato facendo scattare l’allarme antintrusione mentre il complice è rimasto fuori a fare da «palo».