Torna dalla Germania a Catania per "bruciare" madre e sorella, arrestato

Scappa in Germania, ma torna col proposito dichiarato di uccidere i familiari: «Torno in paese e vi vengo a bruciare tutti». Arrestato dai carabinieri appena sbarcato all’aeroporto di Catania. Era convinto di averla fatta franca, il 50enne di San Michele di Ganzaria che, lo scorso settembre, era scappato in Germania per evitare una misura cautelare, scaturita dalla denuncia per maltrattamenti sporta dalla madre e dalla sorella. L’uomo, invece, è stato arrestato appena sbarcato all’aeroporto «Bellini» di Catania dai carabinieri della Compagnia Fontanarossa, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura emessa dal tribunale di Caltagirone.

I fatti hanno avuto origine qualche mese fa, quando il 50enne, che per qualche anno aveva vissuto all’estero, è tornato in Sicilia assieme a una donna e ai 7 figli di lei, pretendendo che la madre li ospitasse tutti nella sua abitazione. L’anziana donna, pur di accontentare il figlio, ha tentato di far funzionare la difficile convivenza, ma le continue e pressanti richieste di denaro da parte del congiunto e le liti tra quest’ultimo e la compagna hanno reso il clima domestico invivibile. Per tale motivo, la signora si era rivolta anche alla figlia 44enne, inizialmente chiedendole di aiutare economicamente il fratello e poi esternando la sua volontà di far cessare quella difficile convivenza. Madre e figlia, dunque, avevano affrontato l’uomo, chiedendogli di andare via, ma lui aveva reagito buttando fuori di casa la madre e aggredendo brutalmente la sorella presso la villetta comunale del paese, prendendola a calci e pugni e facendole sbattere violentemente la testa sul marciapiede.