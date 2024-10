Altri 100mila euro sequestrati a Paolino Iorio, ex dg di Sogei. Il Gip ha disposto gli arresti in carcere

Il gip di Roma, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto gli arresti in carcere per l'ex dg di Sogei, Paolino Iorio arrestato mentre intascava una tangente da 15 mila euro. Il manager è accusato di corruzione assieme ad un imprenditore anche per il quale il giudice ha disposto il carcere.

Sequestrati altri 100mila euro

Ulteriori 100 mila euro, provento di tangenti, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell’abitazione dell’ex dg di Sogei. La presenza del denaro sarebbe stata segnalata agli investigatori dallo stesso indagato arrestato in flagranza mentre intascava una mazzetta di 15 mila euro.