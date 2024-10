Illeciti incentivi per il Sud: sotto chiave il patrimonio di un imprenditore siciliano

La Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito un decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 1.200.000 euro, in misura corrispondente all’illecito profitto realizzato, attraverso una serie di reati tributari, da un imprenditore originario della Sicilia ma residente a Milano e da una società dal medesimo amministrata. L'attenzione degli investigatori si è da subito concentrata sui cospicui crediti d’imposta fruiti dall’impresa verificata negli anni dal 2020 al 2023 e maturati per attività di ricerca e sviluppo, interamente ideata e svolta presso un’unità locale sita nel capoluogo lombardo, in parte utilizzando proprio personale dipendente e in parte avvalendosi di consulenze fornite da società amministrate dal medesimo soggetto ovvero da suoi familiari.

La società in questione avrebbe quindi impiegato tali crediti non spettanti - per un valore considerevole pari a circa 1,2 milioni di euro - per abbattere illecitamente il proprio debito sia nei confronti del Fisco, non versando le corrispondenti imposte dovute, che nei confronti degli Enti previdenziali, omettendo il versamento dei contributi. I crediti non ancora utilizzati in compensazione sono stati tempestivamente sottoposti a procedura di sospensione d’intesa con l'Agenzia delle Entrate.