Macabro ritrovamento a Castellabate: cadavere di donna carbonizzato nascosto tra le sterpaglie. Nella zona è scomparsa una 53enne tedesca

Era in parte carbonizzato il cadavere della donna ritrovato questa mattina a Ogliastro Marina, frazione costiera del comune di Castellabate, nel Salernitano. L'identificazione del corpo non è ancora possibile, poiché si trovava in uno stato avanzato di decomposizione. Oltre all'esame autoptico per stabilire le cause del decesso, potrebbe essere necessario procedere con un esame del DNA.

La Procura di Vallo della Lucania ha aperto un’inchiesta, affidando le indagini ai carabinieri della Compagnia di Agropoli e della Stazione di Santa Maria di Castellabate.

Nella zona di Ogliastro Marina, da martedì scorso, erano in corso le ricerche di una donna tedesca di 53 anni, che abitava nella frazione insieme al compagno e di cui si erano perse le tracce. Tuttavia, solo gli esami che verranno condotti potranno confermare se il corpo ritrovato, nascosto tra le sterpaglie, appartiene alla donna scomparsa.