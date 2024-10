Madonna Trevignano, il Tar rigetta il ricorso della veggente Gisella Cardia: confermata la confisca

L’area delle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano è proprietà del Comune. Il Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso della veggente con la quale si contestava la confisca da parte dell’ente. Si aggiunge così un nuovo capitolo alla saga che ha visto al centro delle cronache, per mesi, Gisella Cardia e la sua associazione 'La Madonna di Trevignano Romano Ets'.

Se la Chiesa aveva già messo un punto definitivo alla vicenda, con la pronuncia negativa della diocesi di Civita Castellana prima e del Dicastero vaticano per la Dottrina della Fede poi, ora è il momento delle decisioni dell’autorità civile. Quell'area, dalle quali partivano ogni 3 del mese, giorno delle presunte apparizioni, anche le dirette sui social, era "utilizzata in modo abusivo. Questa decisione», dichiara il vicesindaco di Trevignano Romano Luca Galloni, riferendosi alla pronuncia del Tar, «rappresenta un successo non solo per l'amministrazione comunale, ma per tutti coloro che credono nell’importanza del rispetto delle regole e della giustizia. È un messaggio chiaro sull'importanza di agire nel rispetto delle norme per il bene della collettività».