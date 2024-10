Netflix alza i prezzi in Italia, insorgono i consumatori: rincari fino al 27%, ma il titolo corre in Borsa

I prezzi degli abbonamenti Netflix in Italia salgono e la reazione delle associazioni dei consumatori non si fa attendere, con Assoutenti che parla di rincari fino al 27% e l’Udicon che chiede maggiore trasparenza e costi accessibili. L’aumento dei prezzi, scattato in Spagna e in Italia, segue i rincari decisi dal colosso della tv in streaming in altri Paesi. All’inizio del mese era stata la volta del Giappone, di parte dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Africa.

«Mentre cerchiamo di aumentare il coinvolgimento e offrire maggiore valore ai nostri clienti, stiamo anche lavorando per migliorare la nostra monetizzazione, perfezionando i nostri piani e i nostri prezzi. L’obiettivo è garantire una gamma di prezzi e progetti per soddisfare le esigenze più diverse», ha spiegato Netflix nella lettera agli azionisti che ha accompagnato i risultati trimestrali, che hanno beneficiato del successo di serie come 'Emily in Paris' e 'The Perfect Couple'.