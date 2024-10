Arriva tanta pioggia in Sicilia, ma non basta per frenare la siccità: ecco perché

Forti temporali hanno colpito la notte scorsa tutta la Sicilia, dove l’acqua era attesa a lungo per alleviare la siccità che ha messo in crisi l’isola. In diversi comuni della regione, l’acqua è razionata e la distribuzione avviene con cadenze distanti o con autobotti. Nonostante la pioggia sia arrivata abbondante, non è stata determinante per gli invasi, anche se ha dato un piccolo aiuto agli agricoltori.

L’impatto delle piogge sugli invasi

Luigi Pasotti, direttore del servizio agrometeorologico della Sicilia orientale, ha spiegato che «l'area di raccolta degli invasi è solo il 20% del territorio regionale, principalmente in aree interne e montane. La maggior parte delle zone dotate di invasi ha ricevuto piogge scarse, insufficienti a influire in modo significativo sulla siccità o sulle riserve d’acqua. Ad esempio, nella diga Ancipa e nel lago dell’Ogliastro, la quantità d'acqua raccolta è stata molto limitata e non ha modificato sensibilmente la situazione di scarsità».