"Visite virtuali ai defunti": il cimitero comunale arriva sul web

Visitare i propri cari defunti anche a distanza di chilometri, grazie alla tecnologia. Accade a Sacco, piccolo comune del Salernitano nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove è attivo, in maniera provvisoria e dimostrativa, sul sito del Comune, il "servizio di ricerca defuntì online, che consente di cercare e 'far visità virtualmente ai cari estinti ospitati nel cimitero del piccolo comune. Un’iniziativa che, per il sindaco Franco Latempa, va anche nella direzione di dare «decoro e attenzione per il luogo dei nostri affetti e della nostra memoria». Sul portale, basterà inserire i dati utili a individuare la persona cui si vuol "fare visita" e apparirà una fotografia della lapide o della tomba. Se Sacco conta poco meno di 450 abitanti, sono tantissime le persone che, negli anni passati, hanno lasciato quell'area a Sud di Salerno. E, allora, una iniziativa come questa può risultare utile, in particolare, a chi vive a migliaia di chilometri da lì.