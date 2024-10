Maltempo: 20enne morto a Bologna. Oltre 3mila evacuati in Emilia Romagna, soccorsa una famiglia intrappolata nel fango

Sono almeno 3mila, ma il dato complessivo è ancora in fase di aggiornamento, le persone che in Emilia-Romagna sono state evacuate tra ieri e oggi per precauzione o perché le abitazioni non erano in condizioni di sicurezza. Oltre 2.100 era il dato che a inizio mattinata riguardava Bologna e provincia. Poi si sono aggiunte mille persone a Cadelbosco nel Reggiano. Un dato ancora più aggiornato e preciso sarà disponibile soltanto nelle prossime ore.

L'Emilia piange un morto a causa del maltempo . Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. Il ragazzo, 20enne, si chiamava Simone Farinelli. Era nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. Secondo quanto ricostruito, Simone era in macchina con il fratello quando sono stati travolti dall’onda del Rio Caurinziano a Botteghino di Zocca. Il fratello è riuscito a scappare, mentre lui non è riuscito a uscire e l'onda di piena ha trascinato via la macchina. La giovane vittima aveva un problema di disabilità uditiva.

Il salvataggio

Non mancano, per fortuna, le storie a lieto fine. Una famiglia composta da tre persone, adulte, è rimasta intrappolata ieri sera nell’auto mentre stava rientrando a casa in Appennino emiliano. La vettura è stata colpita da pietre e fango ed è finita in un fosso laterale già pieno di acqua in un’area compresa tra Savignano sul Panaro (Modena) e Castello di Serravalle (Bologna). È intervenuto il Soccorso alpino, dalla stazione di Monte Cimone, poco prima della mezzanotte. I tecnici, raggiunta la vettura, hanno liberato i passeggeri. Valutati dal personale del Cnsas, non avendo problemi sanitari, sono stati riportati alla loro abitazione.

Emergenza senza sosta

Un’emergenza che va avanti da ore, almeno dalle 22 di ieri sera, «peggio delle aspettative. Stiamo facendo il punto per coordinare le azioni che tutta la notte sono andate avanti, col massimo supporto da parte di tutti. Ma le nostre forze non sono neanche minimamente sufficienti» per affrontare tutto questo. Sono le poche parole che il sindaco di Pianoro, nel Bolognese, Luca Vecchiettini riesce a pronunciare prima di tornare al lavoro. "Abbiamo molti smottamenti, allagamenti, un numero indefinito. E diverse situazioni molto critiche».