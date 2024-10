Salva un uomo in balia del maltempo a Catania, ecco chi è la 28enne Angela Isaac

Ieri mattina, una giovane donna di Catania ha compiuto un gesto eroico durante l'alluvione che ha colpito la città in seguito a un violento nubifragio. Angela Isaac, 28 anni e madre di un bambino di due anni e mezzo, ha salvato un uomo trascinato dalla forza della corrente per le vie del centro cittadino. La donna è intervenuta attraversando la strada e afferrando l’uomo per un braccio, riuscendo a trarlo in salvo. La scena, ripresa da un cittadino dalla finestra di un’abitazione su via Etnea, è stata rapidamente condivisa sui social media e dai principali siti di informazione locale, diventando virale in poche ore.

Il gesto coraggioso di Angela non è passato inosservato. Matteo Sciotto, deputato all'Assemblea Regionale Siciliana e membro del gruppo Sud Chiama Nord, ha annunciato tramite un post su Facebook di voler proporre la donna per la "Medaglia d'oro di Benemerenza della Regione Siciliana". Sciotto ha dichiarato di voler avanzare la proposta al presidente della Regione, Renato Schifani, sottolineando come Angela rappresenti un esempio di valore e umanità. «Nella mia qualità di deputato regionale – ha scritto Sciotto – propongo al presidente della Regione Siciliana, on. Schifani, di conferire la Medaglia d'oro di Benemerenza ad Angela per aver salvato la vita a un uomo che questa mattina stava per affogare a Catania in via Etnea».