Colombia, arrestato a Medellin noto boss della camorra: chi è Gustavo Nocella

Arrestato a Medellin, in Colombia, il boss di camorra Gustavo Nocella, uno dei più importanti tramiti con i narcotrafficanti colombiani. Lo annuncia su X direttamente il presidente colombiano Gustavo Petro, che definisce Nocella «Il re italiano della droga».

Anello principale dei clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco, Nocella era alleato con la mafia sudamericana, soprattutto quella colombiana, per trafficare ingenti carichi di droga. «La sua carriera criminale - scrive Petro - è culminata nelle ultime ore in un esclusivo appartamento di Medellìn, quando i commando della Polizia Nazionale colombiana hanno emesso un Avviso Rosso Interpol, emesso dalla Dea di Napoli per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

«La fase finale dell’Operazione Minerva - rende noto il presidente colombiano - ha cominciato a prendere forma sei mesi fa quando la Polizia Nazionale, in coordinamento con EUROPOL, i Carabinieri italiani e le autorità del Regno Unito, si sono scambiate informazioni che hanno permesso loro di stabilire che il fuggitivo aveva la sua centrale operativa in Colombia».