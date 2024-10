Danni per 10 milioni, Sicilia in ginocchio dopo l'alluvione. Primi aiuti per strade e fiumi

La conta dei danni è ancora in corso. E in base a una prima stima potrebbe raggiungere alla fine i 10 milioni. Nel primo monitoraggio arrivato ieri sul cellulare del capo della Protezione civile, Salvo Cocina, sono comprese pure case distrutte e aziende messe in ginocchio. Anche se la giunta deciderà oggi di stanziare i primi aiuti solo per strade da liberare dalle frane, argini dei fiumi da ripristinare e costoni rocciosi da mettere in sicurezza. A meno di 48 dalle alluvioni che hanno colpito la Sicilia, Renato Schifani riunirà il governo oggi pomeriggio e dichiarerà lo stato di emergenza per i gravi danni causati dalle piogge. In più verranno stanziati i fondi per 4 interventi certi. Il primo riguarda la foce del fiume Salso, nell’Agrigentino: sarà avviato un intervento urgente per rimuovere i detriti che ostruiscono il regolare deflusso dell’acqua verso il mare. Il secondo intervento che verrà finanziato oggi mira a superare una frana enorme che ha causato la chiusura al transito dell'intera sede stradale e la sospensione di alcune attività commerciali nell’Ennese, vicino Pergusa, dove un lungo tratto è tutt’ora chiuso.

E poi ci sono due interventi urgenti a Ginostra e Stromboli. Col primo saranno rimossi i detriti alluvionali che rendono impraticabili diverse strade del centro abitato. Col secondo verranno effettuati interventi per la rimozione dei detriti che ostacolano la circolazione lungo alcune arterie dell'isola. «La Regione è determinata a intervenire con rapidità per affrontare questa emergenza e supportare le comunità colpite» ha detto ieri Schifani aggiungendo che la copertura finanziaria «sarà assicurata attraverso il Fondo spese impreviste e urgenti del bilancio regionale che sarà, se necessario, rimpinguato». E non a caso ieri anche il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, ha assicurato «il massimo impegno del Parlamento per intervenire con provvedimenti urgenti e straordinari». Le altre emergenze riguardano due strade nel Nisseno: la statale 191 all'altezza di Mazzarino e la 190 all'altezza di Butera. Problemi anche a Bompietro, nell'Ennese. Tutte o quasi dovrebbero riaprire al traffico fra oggi e domani, così come la linea ferroviaria nel tratto compreso tra Caltanissetta Xirbi e Dittaino.