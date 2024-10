Gli scontri tra polizia e studenti al corteo Pro Palestina di Pisa: indagati 10 agenti

Dieci poliziotti sono indagati dalla procura di Pisa per le cariche al corteo studentesco pro Palestina dello scorso 23 febbraio in città, scontri che provocarono accese polemiche politiche. Dei dieci agenti, sette all’epoca dei fatti erano in servizio al reparto mobile di Firenze mentre altri tre alla questura di Pisa. Per tutti le accuse sono eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose e tra gli indagati vi sono anche i responsabili di piazza dell’ordine pubblico. A svolgere le indagini sono stati gli stessi colleghi della Polizia ed infatti il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sottolineato in una nota la «piena collaborazione» con la procura.

«La questura ha proceduto alla notifica delle informazioni di garanzia e dell’invito a rendere interrogatorio dinanzi al pm» per dieci poliziotti, afferma il Dipartimento. "L'indagine è stata condotta dalla Polizia in piena collaborazione con la procura e sono stati identificati tutti gli operatori in servizio, grazie anche all’autoidentificazione ad iniziativa degli stessi agenti. Di essi, dieci risultano indagati per cooperazione colposa, eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi e lesioni personali. Nessuno degli indagati attualmente ricopre incarichi di natura operativa presso la questura di Pisa». Le indagini, dopo l’acquisizione dei filmati degli scontri ripresi dalla videosorveglianza urbana e quelli girati dalla polizia scientifica, furono affidate allo Sco, il Servizio centrale operativo della polizia. Gli incidenti scoppiarono quando un cordone di polizia caricò una cinquantina di studenti medi superiori per impedire che il corteo raggiungesse la centralissima piazza dei Cavalieri.