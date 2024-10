Nascose il cadavere del padre per la pensione, assolto 56enne di Corigliano d’Otranto

Il gup di Lecce Valeria Fedele ha assolto per vizio totale di mente Luigi Caracciolo, il 56enne di Corigliano d’Otranto, accusato di aver nascosto dal settembre 2021 al 15 marzo 2023 il corpo del padre 83enne morto in casa per cause naturali per continuare a riscuotere la pensione. Il corpo in avanzato stato di decomposizione venne scoperto nella casa dove viveva l'anziano il 15 marzo 2023, avvolto da lenzuola e coperte e con un ventilatore accesso vicino.

Il gup ha disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni con ricovero presso la Crap dove si trova attualmente con l’obbligo di rispettare la terapia di cura. Anche la pubblica accusa aveva invocato l’assoluzione per vizio totale di mente. L’uomo ha sempre sostenuto che il padre fosse ancora vivo. Nel processo celebrato con rito abbreviato era accusato di occultamento di cadavere, truffa ai danni dell’Inps e utilizzo indebito di carte di credito.