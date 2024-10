Sorpreso seminudo a violentare una 45enne in un chiosco del centro di Pesaro: arrestato 30enne

Violenza sessuale in centro a Pesaro, nella mattinata di ieri intorno alle 5:00, in piazzale Matteotti. La vittima è una donna di origine sudamericana di 45 anni, residente nel pesarese. L’autore della violenza un 30enne, originario del Bangladesh e residente a Vallefoglia arrestato in flagranza di reato dai carabinieri.

L'uomo è stato colto sul fatto, seminudo e arrestato nella flagranza del reato in un bagno attiguo ad alcuni chioschi di piazzale Matteotti. Le urla della vittima hanno svegliato gli inquilini dello stabile vicino a dove si è verificata l’aggressione i quali hanno allertato i carabinieri, che sono intervenuto immediatamente; la donna, in forte choc emotivo, è stata soccorsa e medicata in ospedale.

Non è chiaro, al momento, se le due persone si conoscessero, ma le telecamere della piazza consentiranno agli inquirenti, che questa mattina sono sul posto, di ricostruire quanto accaduto

Allertati dai residenti della zona che hanno sentito le urla provenire da dietro un chiosco della piazza i militari hanno sorpreso l’uomo che cercava di abusare della donna.