"Avetrana. Qui non è Hollywood" non andrà in onda, il tribunale di Taranto interrompe la serie su Sara Scazzi

Il Tribunale civile di Taranto ha emesso un'ordinanza che impone la sospensione immediata della messa in onda della serie TV "Avetrana. Qui non è Hollywood", prodotta dalla Groenlandia srl e Walt Disney Company Italia srl, a meno che non venga eliminato il riferimento alla cittadina di Avetrana nel titolo. Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha espresso soddisfazione per la decisione, sottolineando il rischio di un danno d'immagine per la comunità, associata alla vicenda di cronaca nera legata all'omicidio di Sarah Scazzi. La serie, diretta dal regista Pippo Mezzapesa, era prevista per il 25 ottobre su Disney+, ma il ricorso cautelare presentato dal Comune ha bloccato l'uscita fino alla prima udienza, fissata per il 5 novembre.