Esplosione nel capannone della Toyota Handling a Bologna: un morto e due feriti gravi

Tra i feriti, almeno due persone sono in condizioni molto gravi, mentre altre hanno riportato lesioni più lievi. Molti di loro sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Maggiore. Al momento, il bilancio rimane provvisorio.

L'esplosione sembra essere stata causata da un compressore difettoso, che ha fatto crollare parte del capannone situato in via Persicetana Vecchia. L'azienda si occupa della progettazione e produzione di carrelli controbilanciati elettrici, montanti e traslatori.

I residenti della zona hanno dato l’allarme dopo aver udito un forte boato. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine. Sono in corso verifiche per accertare la possibile presenza di persone sotto le macerie.

Le autorità stanno indagando per chiarire le cause esatte dell’esplosione e per valutare l’entità dei danni.