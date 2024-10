Donna muore dopo esser stata travolta da un'auto a Cassino, denunciato un 42enne

Avrebbe travolto con la sua auto una donna, causandone poi la morte, e non si sarebbe nemmeno fermato a prestarle i soccorsi. Per questo un un uomo un uomo di 42 anni statunitense è stato denunciato alla procura di Cassino per omicidio stradale e omissione di soccorso dai carabinieri della stazione di Formia, in collaborazione con la sezione Radiomobile di Scauri.

La vittima è una donna di 63 anni di nazionalità romena, il cui corpo senza vita è stato trovato in un fondo adiacente la strada statale 7, luogo dell’incidente, avvenuto ieri nelle prime ore del mattino. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, per cause tuttora in corso di accertamento, alla guida della sua Audi TT avrebbe prima investito e poi sarebbe finito contro un’altra macchina (una Fiat 500), guidata da una quarantaseienne di Minturno. A seguito dell’impatto l’uomo ha riportato lievi lesioni.

Le autovetture sono state sottoposte a sequestro penale ed affidate ad una depositeria giudiziaria locale, mentre la salma della donna è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale di Cassino per i successivi esami necroscopici, così come disposto dall’autorità giudiziaria.