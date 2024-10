I vigili del fuoco salvano un gattino finito nell'inceneritore a Como

I vigili del Fuoco di Como hanno salvato un gattino finito nella fossa dei rifiuti che rischiava di finire nel forno inceneritore. Ad accorgersi del micio è stato un operatore della sede centrale del termovalorizzatore cittadino. Mentre spostava i rifiuti lo ha intravisto nella fossa a dieci metri di profondità e ha chiamato i soccorsi. I vigili del Fuoco hanno recuperato il gatto spaventato ma in salute che è stato dapprima custodito e coccolato da un dipendente e poi portato dal veterinario.

Aidaa presenta un esposto in procura

L’associazione animalista Aidaa ha presentato un esposto alla procura di Como in merito al gattino estratto miracolosamente vivo dalla fossa dove vengnono accumulai i rifiuti destinati ad essere bruciati nell’inceneritore. «Ma come ci è finito li quel gattino? E’ precipitato da solo, oppure è stato in qualche modo gettato tra i rifiuti o dentro la stessa fossa da mani umane?», chiedono i volontari dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che ha deciso di intervenire con una lettera alla direzione della società che gestisce la struttura. «Vogliamo capire come mai quel gattino ha rischiato di essere bruciato vivo, come sia potuto arrivare li. - scrivono gli animalisti - se sia un caso oppure se il gatto sia finito li per mano umana, per questo oltre alla lettera alla società invieremo un esposto alla procura di Como per chiedere di verificare se all’origine di questa vicenda non possa esservi un reato di abbandono o ancora peggio la volontà di uccidere questo micio».