Scopre che la moglie era nata uomo, il tribunale nega la nullità delle nozze

Dopo 18 anni di matrimonio scopre che sua moglie prima era un uomo e chiede l’annullamento del contratto nuziale al tribunale di Livorno che però glielo nega. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza, come riporta oggi il Corriere Fiorentino, e il marito ora potrà solo divorziare. Per il tribunale la mancata conoscenza dell’originario sesso del coniuge «non corrisponde ad errore sull'identità o sulle qualità della persona».

L’uomo, tramite il suo legale, aveva impugnato il matrimonio in tribunale, basandosi sull'articolo 122 del codice civile che riguarda proprio i casi in cui un giudice può sciogliere il vincolo matrimoniale per «violenza o errore». Il loro matrimonio, celebrato in Comune, era durato circa 18 anni, dal 2003 al 2021 quando poi avevano deciso di separarsi. Ad un certo punto della loro relazione avevano anche deciso di avviare le pratiche per l’adozione di un bambino (poi non formalizzata) perché la donna non poteva avere figli.