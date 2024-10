Donna trovata morta a Parma, rintracciato e interrogato il marito: era irreperibile da ore

È stato rintracciato dai carabinieri e interrogato per tutta la notte Giovanni Vascelli, pensionato 65enne di Sant'Andrea Bagni, frazione di Medesano (Parma), in relazione all'omicidio della moglie, trovata morta con un colpo di fucile alla testa. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta di Parma.

La vittima, Marina Cavalieri, 62 anni e infermiera in pensione, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione da un nipote, che ha scoperto il corpo riverso a terra. Gli investigatori stimano che la morte risalga ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Da subito si erano perse le tracce del marito, Giovanni Vascelli, che è stato poi localizzato dai carabinieri a Orbetello, in provincia di Grosseto.

La posizione di Vascelli è ora al vaglio degli inquirenti, mentre proseguono le indagini per chiarire le dinamiche e le responsabilità del delitto.