Festa sado-maso scatena crisi di giunta e commissariamento del Comune: ecco cos'è successo a Varano dè Melegari

Lo scontro politico è nato in estate , dopo l’organizzazione, poi sfumata, di una festa privata a tema Bdsm ( bondage, dominazione e sado-maso ) da parte di un’associazione che avrebbe dovuto svolgersi nel castello medievale di Varano . Le polemiche erano nate perché già cinque anni prima una cosa analoga era stata organizzata: gli atteggiamenti e l’abbigliamento delle persone che avevano raggiunto il paese, come ricostruisce la Gazzetta di Parma , avevano creato una certa discussione.

Una festa a tema sadomaso che si sarebbe dovuta tenere in un castello medievale ha provocato una crisi di giunta , la decadenza del sindaco e il commissariamento del Comune . Succede a Varano dè Melegari , sulla collina parmense , dove sette dei dieci consiglieri comunali (quattro di maggioranza e tre di opposizione) si sono dimessi facendo decadere l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Restiani , eletto con una lista civica di area centrodestra. Il prefetto Antonio Lucio Garufi ha così nominato un commissario , il viceprefetto Adriano Eustachio Coretti , che guiderà il Comune fino alle prossime elezioni .

Una serie di comunicazioni pubblicate sui social dall’associazione che riguardano il sindaco e un suo assessore hanno alimentato la tensione. «Fingendo sdegno per la riedizione di un evento già tenutosi in paese senza alcuna conseguenza - dice il sindaco - una parte politica della mia maggioranza ha cercato solo un modo per porre fine alla legislatura».