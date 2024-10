"Quadro rubato e taroccato", chiusa l'inchiesta su Vittorio Sgarbi. La storia del dipinto di Rutilio Manetti

Al centro della vicenda la tela di grandi dimensioni, « La Cattura di San Pietro », secondo l’accusa rubata nel castello di Buriasco (Torino) nel febbraio 2013 , e riapparsa nel 2021 (in riproduzione 3D ), come inedito di Manetti e di proprietà di Sgarbi, a Lucca nella mostra « I pittori della luce », da lui curata.

Contraffazione di opere d’arte, riciclaggio derivante dal tentativo di nascondere la provenienza delittuosa del bene e autoriciclaggio . Sono accuse legate al caso del dipinto del Seicento senese , di Rutilio Manetti , con un rischio di condanna fino a 12 anni di carcere , contestate al critico d’arte ed ex sottosegretario Vittorio Sgarbi nell’avviso di chiusura indagini che la Procura di Macerata gli ha fatto recapitare; un atto che testimonia la volontà dei pm , competenti in quanto Sgarbi dichiara il domicilio a San Severino Marche di cui fu sindaco, di chiederne un rinvio a giudizio.

Le indagini partirono dopo un’inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano e di Report. Il dipinto di Manetti venne poi sequestrato, così come la copia in 3D, dai carabinieri nel gennaio scorso, nel corso di alcune perquisizioni durante le quali Sgarbi lo consegnò spontaneamente. Gli inquirenti hanno sottoposto la tela ad un esperto dell’Istituto Centrale per il Restauro (Icr) e, come conferma la Procura di Macerata, dal confronto con i materiali di un frammento del quadro rubato, i dipinti coinciderebbero. A carico di Sgarbi pesano anche le dichiarazioni del pittore reggiano Pasquale Frongia, riferisce la Procura, che ha ammesso nell’interrogatorio ai carabinieri di avere, su incarico di Sgarbi, realizzato sul dipinto la torcia che prima non c'era. Dopo l’avviso di chiusura indagini, Sgarbi potrà chiedere di essere sentito, presentare memorie, controperizie difensive.