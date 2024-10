Scoperta una banca cinese abusiva in Italia, frode al fisco da 500 milioni di euro

Una «mega-lavatrice» di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina, anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false, o reimpiegato in Italia in attività di ristorazione, auto di lusso o acquisto di immobili. È ciò che hanno scoperto con l'operazione «No name», i finanzieri del Comando provinciale di Ancona i quali, su delega dell’European Public Prosecutor's Office (Eppo) con sedi a Milano e Bologna, hanno smantellato un’associazione per delinquere di matrice cinese finalizzata a frode fiscale internazionale e al riciclaggio: eseguite nove misure cautelari personali e sequestri per 116 milioni di euro alla banda radicata in particolare nel Maceratese, con ramificazioni in varie regioni.

Circa 500 i milioni di euro sottratti a tassazione, tre miliardi di transazioni effettuate tramite una banca abusiva gestita da persone di origine cinese, con tre sportelli tra cui un’agenzia viaggi, un cash and carry e un’abitazione (a Civitanova Marche, Trodica di Morrovalle e Corridonia) dai quali il denaro viaggiava sotto traccia e veniva trasferito tramite corrieri o con prelievi in contanti in cambio di bonifici per fatture false: su questo scambio l’organizzazione percepiva una provvigione e gli utenti, anche imprenditori italiani, avevano liquidità nascosta.