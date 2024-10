Caso banche dati strategiche, tra gli indagati Leonardo Maria Del Vecchio e il banchiere Matteo Arpe

Sarebbero migliaia le informazioni prelevate dalle banche dati strategiche nazionali, stando alle indagini della Dda di Milano e della Dna che ieri ha portato a 6 misure cautelari, tra cui i domiciliari per l’ex "super poliziotto" Carmine Gallo.

Tra gli indagati, che rispondono di concorso negli accessi abusivi della presunta organizzazione - composta da hacker, consulenti informatici e appartenenti alle forze dell’ordine e con al centro pure intercettazioni abusive - figurano Leonardo Maria Del Vecchio e Matteo Arpe. Nell’inchiesta sono coinvolti anche ex dipendenti di un’altra società di investigazione, la Skp di Milano.

I pm: sono decine gli indagati nel caso delle banche dati

Sono «alcune decine» gli indagati nell’inchiesta milanese su un presunto dossieraggio su larga scala, soprattutto nel mondo della imprenditoria e della finanza. Lo ha spiegato in conferenza stampa il pm della Dda di Milano Francesco De Tommasi. Il procuratore Marcello Viola ha chiarito che l’inchiesta, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Varese, è iniziata «nel 2022» e ha messo in luce una «articolata rete di persone che per finalità di profitto e altra natura ha acquisito e prelevato dati» soprattutto dallo Sdi, ossia la banca dati interforze su precedenti di polizia. Tra i reati contestati, oltre a quelli già emersi, ci sono anche la «detenzione e installazione di apparecchiature» per intercettazioni abusive e il «favoreggiamento personale». Al centro dell’indagine, come emerso, la società milanese Equalize di proprietà di Enrico Pazzali (indagato) e amministrata dall’ex poliziotto Carmine Gallo (ai domiciliari). Sono coinvolte «anche altre società», tre in totale quelle sequestrate, «dello stesso genere», ossia che si occupano di investigazioni e analisi del rischio, anche per conto di imprese, e che avrebbero seguito un binario illecito di raccolta dati per quei dossier. E così sarebbero state raccolte "informazioni anche pregiudizievoli su persone», società e imprese.