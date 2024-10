Il mercato dei dati, dal finanziere infedele all'hacker. Le inchieste di Perugia, Napoli, Bari e ora Milano

In un tempo lontano ci fu Gladio. Poi con il passare degli anni sono arrivate le minacce esterne, cioè gli hacker, ora quelle interne, come l’abuso di credenziali di accesso ai sistemi informativi. Eccola la nuova frontiera del crimine, si chiama scambio dati. Non solo hacker quindi, ma un sistema più complesso, a volte ramificato come dimostrano le ultime inchieste, che vede al suo interno sempre più spesso parti di amministrazioni pubbliche e private con uomini delle forze dell’ordine infedeli che promuovono questa nuova frontiera dei 'dossieraggi'.

Con l’indagine della procura di Milano si è arrivati a ben quattro casi, scollegati l’uno all’altro, ma che hanno come comun denominatore l’allarmante mercato nero dei dati riservati.