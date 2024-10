"Molestata dall'ex produttore di Forum", 60enne a processo

Prima i complimenti, poi le molestie. Questa la testimonianza - raccontata dal Corriere della sera - di una giornalista 30enne di Mediaset in aula a Roma. La donna accusa un ex produttore della trasmissione di Mediaset Forum, rinviato a giudizio per violenza sessuale. Il professionista, 60 anni, si dichiara innocente.

La giornalista denuncia che le molestie si sarebbero consumate nel 2022 durante un appuntamento col produttore. «Mi sono seduta tranquilla, mi ha fatto molti complimenti, dicendomi che sarei andata lontano» - dice la donna aggiungendo - «mi ha chiesto di avvicinarmi e mi ha dato un bacio sulla guancia. Poi ha cercato di baciarmi in bocca». Non solo ma dopo quell'episodio «mi ha messa contro tutti, e mi hanno guardato male. So che ha persino pensato di denunciarmi». Il produttore nel frattempo è stato allontanato da Mediaset. La prossima udienza il 7 aprile.