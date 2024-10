Schiacciato da un cancello a Cagliari, così è morto a 27 anni il vigilante Nicolò Meloni

Stava effettuando un’ispezione durante il suo turno notturno, quando il cancello scorrevole di un’azienda di impianti elettrici e fotovoltaico, alle porte di Cagliari, è uscito dal binario e gli è crollato addosso, schiacciandolo. Nicolò Meloni, guardia giurata cagliaritana, 27 anni da compiere nei prossimi giorni, è l’ennesima vittima sul lavoro in Italia. La tragedia è avvenuta verso l’1.30 di notte. Meloni lavorava per l’istituto di vigilanza Pegaso Security e stava entrando, come di consueto, in una delle varie aziende clienti per controllare che fosse tutto a posto. Si tratta della Tecnosolution, con sede a Sestu al km 12 dell’ex strada statale 131. Il vigilante era da solo in quel momento. Solo qualche istante dopo è accorso un collega, che ha tentato di soccorrerlo chiamando subito il 118, giunto sul posto insieme con i vigili del fuoco, ma non c'è stato niente da fare. Quando è arrivata l'ambulanza, Meloni era già morto. Troppo gravi le ferite riportate dal crollo del pesante cancello.

I vigili del fuoco hanno subito allertato i carabinieri della Stazione di Sestu. Giunti sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente, i militari avrebbero ritrovato anche dei proiettili: la guardia giurata probabilmente ha sparato dei colpi in aria per richiamare l’attenzione. Ha urlato, sin quando le forze glielo hanno permesso. Insieme con i carabinieri, anche il personale del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro della Asl di Cagliari ha lavorato l’intera giornata per verificare quanto accaduto, soprattutto se il cancello scorrevole poteva essere difettoso o cosa abbia provocato la fuoriuscita dal binario. La salma è stata poi trasferita in ospedale a Cagliari in attesa dell’autopsia che verrà disposta nelle prossime ore dalla Procura, che ha aperto un fascicolo. «Questo drammatico evento ha colpito profondamente tutta la nostra organizzazione - scrive su Facebook il fondatore e amministratore della Pegaso Security S.p.A. Carlo De Nigris -. Siamo profondamente addolorati per questa perdita. Nicolò era un professionista esemplare, impegnato con serietà e dedizione. In questo momento di dolore, vogliamo estendere il nostro sostegno alla sua famiglia e ai colleghi di Pegaso Security S.p.A., offrendo loro tutta la nostra solidarietà».